Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki ihalelerle ilgili teknik bilgi sızdırılan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği operasyonla çökertilen casusluk ve rüşvet şebekesi çökertildi. Eski İnsansız ve Akıllı Sistemler Dairesi eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, ihalelerle ilgili yabancı firma temsilciliği de yapan şirketlere gerekli bilgileri sızdırdığı, bu kapsamda ihaleye giren firmaların rakamları kırarak haksız kazanç sağladığı gerekçesi ile tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Casus Özbilgin, evinden ve kiralık kasasından çıkan yaklaşık 5 milyon euroyu bir arkadaşından emanet olarak aldığını söyledi.

TAPE KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin'in ifadesinde tape kayıtlarına da yer verildi. Özbilgin'in yaptığı görüşmelerde, Moskova ile görüşüldüğü, bunun üzerine Özbilgin'in "Oradan bir yangın söndürme uçağı alma durumu var beş tane bunu bir araştır. İhale var, biz alıyoruz da adaylardan birisi onlar olabilir" ifadelerine ilişkin, "Yangın söndürme uçakları ile benim bir alakam yoktur. Ruslara satılması için görüştüğüm şahsın tanıdığı varsa onlarla ilgilen şeklinde bir görüşmedir" dedi.

Müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz'ın görüşmelerinde ise, çalışanına bir zarf vermesi gerektiğini söyleyerek, "Sana bir zarf verilecek. İçinde ufak bir meblağ var. Onu Hakan'a teslim edebilir misin? Yerini biliyorsun, kimseye de bir şey söyleme" konuşma yaptığı kaydedildi.

PARALAR EMANETTİ

Özbilgin, "Evimde çıkan paralar müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz'a ait. Parayı aracımda bıraktı ve Bodrum'a gitti. Sonra tekrar geri alacaktı. 1 ay kadar benim evimde emanet olarak kaldı. O yüzden evimde muhafaza ettim. Emre Alp Durmaz'ı çok eskiden tanırım, abi kardeş ilişkimiz vardır. Ancak kendisinin savunma sanayi ile ilgisi yok, savunma sanayiinden almış olduğu bir iş ve ihale de yok. Ben savunma sanayi personel dairesinde çalışıyorum. Benim çalıştığım dairede atama, özlük, eğitimlerle ilgili konular yer alıyor. Proje yönetimi, ihale gibi alanlara ilgili proje daireleri bakıyor. Emre Alp benden firma tanıtım broşürünü söylediği bir isme tanıtır mısın diye sordu. Tapelerde geçen zarfın içinde firma broşürleri vardı. Ayrıca kendisinden bin 500 TL borç istemiştim. Firma broşürü içerisinde ilgili ürünün fiyatları da var. Roket bütün olarak fiyat verilmiş. Kırılması gerekiyordu, ben de broşürdeki fiyatın bütün olarak değil de alt kademelerinin de görülerek değerlendirilmesi gerektiğini belirttim" diye konuştu