Tutuklanan şahsa kargoyla gelen 14 bin 224 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da kargo ile gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet uyuşturucu hap ile ilgili tutuklanan şahsa yine kargo ile gelen 14 bin 224 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Erzurum'dan Samsun'a kargo şirketi ile uyuşturucu hap gönderileceği bilgisini aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri söz konusu kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketindeki paketi almaya gelen S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Erzurum'dan gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Önceki gün Çarşamba Adliyesine sevk edilen S.Ş. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada cezaevinde bulunan S.Ş.'ye aynı kargo şirketiyle bu kez İstanbul'dan gelen 14 bin 224 adet daha sentetik ecza adlı uyuşturucu geldiğini tespit etti.

Çarşamba ilçesindeki kargo şirketine gelen uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA