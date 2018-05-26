Tutuklanan Rapçi Ais Ezhel Hayranlarına Mesaj Gönderdi

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğluTwitter hesabından hayranlarına mesaj gönderdi

KÖTÜ NİYETLİ VE ASPARAGAS HABERLERİ DİKKATE ALMAYIN

Açıklama şöyle:"Sercan'ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor.Bu süreçte, basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."