Tutuklanan Rapçi Ais Ezhel Hayranlarına Mesaj Gönderdi
'Uyuşturucu kullanımını özendirmek' iddiasıyla tutuklanan Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu Twitter hesabından hayranlarına mesaj gönderdi
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanan müzik dünyasında 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğluTwitter hesabından hayranlarına mesaj gönderdi
KÖTÜ NİYETLİ VE ASPARAGAS HABERLERİ DİKKATE ALMAYIN
Açıklama şöyle:"Sercan'ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor.Bu süreçte, basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz."
YORUMLAR (15)
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SENİNDEMİ HAYRANIN VAR TİPSİZCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU KADAR ABARTMAKANCAK BIZE YAKISR YAZIKLAR OLSUNCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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idam gelsin ilk iş bunlarda uyuşturucu satıcılarıCevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
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Ulan iddaa nedir delil varmıCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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VATANA İHANETTEN YARGILANSIN MÜEBBET ALSIN İÇERDE HALLEDİLSİNCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır