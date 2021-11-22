Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: "İyi çek" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: "İyi çek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye:

Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen haberciye " Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen haber ciye " Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi'nde bir inşaattan alüminyum profil çalındı. İnşaat sahibi hırsızlık olayını fark edince polise şikayette bulundu. Gazi Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili Ö.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ö.K. adliye çıkışı cezaevine giderken kendisini görüntüleyen haber ciye "Kameraya iyi çek" demesi dikkat çekti. - SAMSUN

Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: İyi çek

Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: İyi çek

Tutuklanan hırsızlık zanlısından kendisini görüntüleyen haberciye: İyi çek

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Bir babanın en acı anı! Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title