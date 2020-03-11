Tutuklanan Gazeteciler İçin Beş İlde Eylem Türkiye'nin Libya'da yürüttüğü operasyonda hayatını kaybeden MİT mensubuyla ilgili bilgileri ve Edirne'de sınırdaki mültecilerle ilgili gelişmeleri haberleştirdikleri için gazeteci tutuklamaları yapılmasına karşı, Ankara'yla birlikte beş ilde eş zamanlı protesto eylemi yapıldı.