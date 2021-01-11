Tutuklanan eski başkan, CHP'li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış

Tutuklanan eski başkan, CHP'li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde 'rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın...

Tutuklanan eski başkan, CHP'li vekil 'Bunlar bizden' deyince rüşvet almamış

ADANA'nın Ceyhan Belediyesi'nde 'rüşvet karşılığı kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye eski Başkanı Kadir Aydar 'ın da bulunduğu; 5 şüphelinin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Aydar'ın, ilçede imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibinden CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan İmar Müdürü Gül Derya Demir'in ifadesinde, "İmara aykırı olması nedeniyle ceza yazılacak iş yerine gelen Milletvekili Şahin, Aydar'a, 'Bunlar bizden. Görmeyin' dedi. Başkan Aydar, evrakların hazırlanacağını, ceza yazmamamız talimatını verdi. Ancak evraklar hiç gelmedi" dediği belirtildi.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen yıl mart ayında iptal edilen Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takibe alınan şüphelilerin yakalanması için 19 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, Ceyhan Belediye eski Başkanı Kadir Aydar ile Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. 6 kişi, sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Kadir Aydar'ın da bulunduğu 17 şüpheli ise 22 Aralık'ta adliyeye sevk edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE EV HAPSİ VERİLDİCumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediye personeli Şefket Açan ve Müteahhit Murat İnanır tutuklandı, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin Güler ise ev hapsine çarptırıldı. 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

300 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASIMahkeme kararıyla 2019 yılında Ceyhan Belediyesi'nin imar planının iptal edildiği, yeni imar planı hazırlanması gerektiği, ancak buna rağmen belediyece eski imar kanununa göre rüşvet karşılığı 100'e yakın projeye usulsüz ruhsat verildiği, buna karşılık da 300 milyon TL'lik yolsuzluk yapıldığı belirtildi.

İmara aykırı olduğu öne sürülen işletme sahiplerinin, eski başkan Kadir Aydar'a yönlendirildiği, Ceyhanspor'a bağış ya da kreş yapımına destek adı altında para alındığı, ancak bu paraların kulübün ya da belediyenin kasasına girmediği iddia edildi.

'BİZİM PARTİLİLERİ GÖRMEYİN'

Ceyhan Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda yeni detaylar da çıkmaya başladı. Belediye eski Başkanı Kadir Aydar'ın, imara aykırı bir şekilde iş yerini büyüten bir kömür işletme sahibinden, Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in devreye girmesiyle rüşvet almadığı öne sürüldü. Operasyon kapsamında tutuklanan Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya Demir'in, ifadesinde, "Kömür satışı yapan iş yeri imara aykırı davranmıştı. 600-700 bin lira arasında ceza yazacaktık. Milletvekili Suzan Şahin ile Kadir Aydar görüştü. Milletvekili Şahin, 'Bu bizim partiden. Bunları görmeyin' dedi. Kadir Aydar bana, 'Eksik evrakları tamamlayıp, getirecekler ceza yazmayın' diyerek talimat verdi ancak hiçbir zaman evrak gelmedi" dediği ifade edildi.

Kadir Aydar'ın ise ifadesinde, Gül Derya Demir'in bu iddialarını yalanlayarak, "Vekil Suzan Şahin ile bir görüşmemiz oldu. Ancak kendisi bana böyle bir şey söylemedi. Aramızda Gül Derya Demir'in söylediği gibi bir konuşma geçmemiştir. Suzan Şahin, şahittir. Ona da sorabilirsiniz" dediği öne sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı