Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
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Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş

Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 20 yerinden bıçaklayıp, başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan (30) tutuklandı.

BURSA'da ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda 20 yerinden bıçaklayıp, başörtüsüyle boğarak öldüren Atalay Doğan (30) tutuklandı. Doğan'ın ifadesinde, "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" dediği belirtildi.

Olay, perşembe günü saat 14.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi Atalay Doğan, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan Doğan'ın temizlik görevlisi olarak çalıştığı Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti. Burada çift arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atalay Doğan, yanında getirdiği bıçağı defalarca genç kadına sapladı, ardından da başörtüsüyle boğdu.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk annesi Bircan Doğan, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Atalay Doğan ise gözaltına alındı.Bircan Doğan dün Kırsal Kıran Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Atalay Doğan'ın emniyetteki ifadesinde "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.


Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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