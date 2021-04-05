Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi
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Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi

İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi 3 Mart Cumartesi günü, gece yarısı bildiri yayımlayan 104 amiralden 10 tanesi Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi

ANKARA - 3 Mart Cumartesi günü, gece yarısı bildiri yayımlayan 104 amiralden 10 tanesi Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Bazı emekli amiraller 3 Mart Cumartesi, gece yarısı ortak bir bildiri yayımlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 104 emekli amiralin yayımlamış olduğu bildiriye ilişkin soruşturma başlatmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişinin aktif rol oynadığı belirlenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "10 şüphelinin, üzerilerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle, 05.04.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına/ gözaltına alınmalarına yönelik talimat yazılmasına, arama/ el koyma işlemi yapılmasına, 4 şüphelinin ise belirlenen adreslerindeki arama/ el koyma işlemlerinin icrasından sonra yaş durumları göz önüne alınarak gözaltına alınmaksızın 3 gün içerisinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etmelerinin kendilerine tebliğine karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti. Bu kapsamda gözaltına alınan 10 emekli amiral Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi
Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi
Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi
Son dakika 3. sayfa: Tutuklanan amiraller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER FARUK KARATAŞ

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