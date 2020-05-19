Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2) 7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU...
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Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2) 7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU...

Karaman'da 1 kişiyi yaralamak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken polisin elinden kaçan Y.B.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürü Muhammed Ergin'in koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2) 7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU...
19.05.2020 03:17 | Son Güncelleme: 19.05.2020 03:17

Karaman'da 1 kişiyi yaralamak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken polisin elinden kaçan Y.B.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürü Muhammed Ergin'in koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip Y.B.'nin gidebileceği yerleri tek tek kontrol etti. 7 saatlik çalışmanın ardından Y.B. şehir dışına kaçmak için hazırlık yaparken yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.B. bu kez ters kelepçe takılarak Karaman Devlet Hastanesine getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Karaman M Tipi Cezaevine teslim edildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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