Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2)
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Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2)

7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YAKALADI Karaman'da 1 kişiyi yaralamak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken polisin elinden kaçan Y.B.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürü Muhammed Ergin'in koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu.

Tutuklanan 16 yaşındaki genç, cezaevine götürülürken firar etti (2)
19.05.2020 02:57 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:57

7 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCU YAKALADI 

Karaman'da 1 kişiyi yaralamak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra cezaevine götürülürken polisin elinden kaçan Y.B.'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürü Muhammed Ergin'in koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip Y.B.'nin gidebileceği yerleri tek tek kontrol etti. 7 saatlik çalışmanın ardından Y.B. şehir dışına kaçmak için hazırlık yaparken yakalandı.Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.B. bu kez ters kelepçe takılarak Karaman Devlet Hastanesine getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Karaman M Tipi Cezaevine teslim edildi. 

  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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