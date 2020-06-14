Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı
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Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı

Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli adliyeden kaçtı.

Tutuklama kararını duyunca adliyeden kaçtı
14.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:17

Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli adliyeden kaçtı. Polis ekiplerini peşine takan zanlı polislerin havaya ateş etmesi sonucu yaklaşık 600 metre kadar kaçtıktan sonra kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.Y. (17) isimli şüpheli cinsel istismar iddiasıyla dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17 yaşındaki zanlı tutuklama kararın yazıldığı sırada hafta sonu olması nedeniyle az kişinin bulunduğu adliyeden kaçtı. Anons geçilmesi üzerine polis ile zanlı arasında kovalamaca başladı. Şehir merkezine kaçan zanlıyı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. 600 metre kadar kovalamacanın ardından ekipler zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Kovalamaca sırasında iki polis düşme sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yakalanan zanlı tekrar adliyeye götürülerek tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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