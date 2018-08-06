Tuttuğu Direğin Altında Kaldı

Kırıkkale'de kaldırımdan geçmekte olan bir gencin tuttuğu aydınlatma direği üzerine düştü.

Olay, Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen bir genç aydınlatma direğine tutunarak etrafında dönmek istedi. O sırada yerinden sökülen direk gencin elinde kaldı. Daha sonra genç, direkle birlikte yere düştü. Çevreden geçen vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü binlerce kişi izledi. - KIRIKKALE