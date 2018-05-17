Tuttuğu Dedektif Beceriksiz Çıkınca Kocası Boşanma Davası Açtı

Eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir dedektif buldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadın kocasının takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi.

DEDEKTİFE 4 BİN LİRA ÖDEDİ

Takibin uzaması üzerine 4 bin lira daha veren genç kadın sonrasında tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin 'kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok' demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.'nin kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

'ALDATIYORDU AMA KANITLAYAMADIM'

Adile Ö. savcılıkta, "Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim. Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak "Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok' dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim" dedi.

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINA GELDİ

Eşinden habersiz yaptığı işler yüzünden boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö. "Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Bende her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir" dedi. (Kaynak: Vatan)