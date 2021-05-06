Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli balıkçılar "Ringa" balıklarını tuzlayarak ve raflara asıp tütsüleyerek Ramazan Bayramı sofralarını altın rengiyle süslemesi için hazırlık yapıyorlar.

HANİ EŞ-ŞAER - İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli balıkçılar "Ringa" balıklarını tuzlayarak ve raflara asıp tütsüleyerek Ramazan Bayramı sofralarını altın rengiyle süslemesi için hazırlık yapıyorlar.

Filistinlilerin Ramazan Bayramı için yerel olarak üretilen tütsülenmiş ringa balığına ilgisi, Gazze'de, bu sezonun önde gelen balıklarından "Fesih" ile rekabet edecek şekilde arttı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda ruhsatlı olarak çalışan Ringa balığı tesislerin yanı sıra aynı zamanda, aile ve akrabalara dağıtmak için bu balığı hazırlayan ruhsatsız ev tipi fabrikalar da bulunuyor.

Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor
Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor
Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor
Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
Sınır hattında dans eden İsrail ve Mısırlı askerlerin videosu izlenme rekorları kırıyor
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba
Netanyahu'nun eski bakanının ses kaydı İsrail'i karıştırdı: O diktatör ve zorba
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Fatih Terim Ali Tandoğan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 12:03:19. #1.16#

title