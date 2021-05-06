Tütsülenmiş Ringa balığı Gazze'de bayram sofralarını süslemeye hazırlanıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli balıkçılar "Ringa" balıklarını tuzlayarak ve raflara asıp tütsüleyerek Ramazan Bayramı sofralarını altın rengiyle süslemesi için hazırlık yapıyorlar.

HANİ EŞ-ŞAER - İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli balıkçılar "Ringa" balıklarını tuzlayarak ve raflara asıp tütsüleyerek Ramazan Bayramı sofralarını altın rengiyle süslemesi için hazırlık yapıyorlar.

Filistinlilerin Ramazan Bayramı için yerel olarak üretilen tütsülenmiş ringa balığına ilgisi, Gazze'de, bu sezonun önde gelen balıklarından "Fesih" ile rekabet edecek şekilde arttı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda ruhsatlı olarak çalışan Ringa balığı tesislerin yanı sıra aynı zamanda, aile ve akrabalara dağıtmak için bu balığı hazırlayan ruhsatsız ev tipi fabrikalar da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı