Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor

Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kurulan Tut Aile Destek Merkezi'nde kadınlar siyah incirden cips yapmaya başladı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kurulan Tut Aile Destek Merkezi'nde kadınlar siyah incirden cips yapmaya başladı.

Avrupa'da yaygın olan meyve cipsi Tut Aile Destek Merkezi'nde yapılmaya başlandı. Merkezde kursa katılan 25 kişiye, 160 saatlik teorik ve uygulama bilgiler verilecek.

Kurs sonunda çeşitli meyvelerden cip yapılacak. İlk olarak siyah incirden cips yapmaya başlayan Tutlu kadınlar, yaklaşık 3 gün güneşte bekletilen siyah incir cipslerini kuru limon dilimi ve defne yaprağı ile paketleyecek.

Tut Aile Desteği Merkezi Gıda Mühendisi Damla Yoğurtcu, defne yaprağının cipslerin bozulmasını engelleyeceğini ve limon diliminin ise farklı bir görsellik katacağını dile getirdi.

Yoğurtcu, " Atölyemize gelen taptaze siyah incirleri ilk önce olgunluk derecesine göre sınıflandırıp sonrasında temizledik. Cips yapmak üzere dilimlediğimiz incirleri kurutma düzeneğine dizdik, en doğal haliyle güneşte kurumaya bıraktık. Siyah İncir yaş hali ile meyve olarak tüketilmesinin yanında, kuru haliyle de yemiş olarak sevilerek tüketilen bir meyvedir. Antioksidan bir meyve olan İncir, vitamin, lif ve mineraller açısından da oldukça zengindir. İncir aynı zamanda kemiklerin büyüme ve iyileşme sürecini hızlandıran fosfor bakımından da oldukça zengin bir meyvedir" dedi. - ADIYAMAN

Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor
Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Münir Özkul Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Umut Meraş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tutlu kadınlar siyah incir cipsi yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:45:27. #1.14#

title