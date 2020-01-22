Tütenocak Barajı 5 bin 100 dekar tarım arazine hayat verecek

22.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:50

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su işleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, çalışmaları devam eden Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki Tütenocak Barajı'nın tamamlanmasıyla 5 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirtti.

DSİ'den yapılan açıklamada, Erzurum'da yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarının suyla buluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı.

Vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmesi için gayret gösterildiği bildirilen açıklamada, derelerdeki taşkın riskinin de azaltılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Aydın, Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti.

Şenkaya ilçesindeki Tütenocak Barajı'nda çalışmaların devam ettiğine işaret eden Aydın, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden Tütenocak Barajı'nın

tamamlanması ile 5 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Temelden 40,30 metre yüksekliğinde olan baraj, 1,567 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Barajının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün

çeşitliliği sağlanacaktır. Projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3

milyon 60 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA