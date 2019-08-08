Tutdere bu kez Kahta'da muhtarla buluştu

08.08.2019 15:14

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, muhtarlarla toplantılarının yenisi Kahta ilçesinde yaptı.

Toplantı öncesinde Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı ile görüşüp bilgi alan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, üreticilerin sorunlarını da dinledi. Muhtarların şehre dair sorunları aktardığı toplantıda Kahta'nın sorunlarının ilk sıralarında işsizlik, yol, su, elektrik gibi eksiklikler gündeme geldi.

Bu temel sorunların çoktan aşılmış olması gerektiğini belirten Milletvekili Tutdere, temiz suya erişim hakkı, hidroelektrik santralların yok ettiği doğa ve canlı yaşamı, turizm, işsizlik, taziye evi eksikliği, OSB gibi problemlerin de konuşulduğunu belirtti.

Milletvekili Tutdere ilçe ve köylerden kendisine iletilen sorunları bir rapor haline getirerek ilgili kurum ve kuruluşlara sunacak.

Milletvekil Tutdere, "Sizler muhtar, biz de milletvekili olarak halk tarafından yetkilendirildik. Halk dermanları olmamız için yetki verdi, bu yüzden bu dönem birlikte çalışacağız. Halkımıza hizmetin en iyisini sağlamaya çalışacağız. Benim düşünceme göre, halk, siyasetçi, muhtar bir araya gelip iş birliği, güç birliği yaparsa sorunlar daha kolay çözülür, vefa borcumuzu kanunların bize yüklediği sorumluluklarımızı da yerine getirmiş oluruz. Mecliste bir yıldır Adıyaman'daki her kesimin sesi olmaya çalışıyoruz. Bize ulaşan, iletilen, gözlemlerimiz sonucu tespit ettiğimiz tüm sorunları hepimizin ortak çatısı olan TBMM'de ifade etmeye, gündeme taşımaya çalışıyoruz. Sadece ifade etmekle kalmayıp, bunu soru önergesi halinde sorunun muhattaplarına direk iletip çözümü konusunda destek oluyoruz. Adıyaman'da farklı bir siyaset anlayışını harekete geçirmeye çalışıyoruz. Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik. Seçimler geride kaldı, şimdi çalışma ve birlik beraberlik içerisinde ilçelerimizi birlikte kalkındırma ve insanlarımıza güzel bir yaşama ortamı sağlama zamanı. Adıyaman'da yıllardır çözülmeyen sorunların kaynağı konuşup talep etme konusunda çekingen kalmamız. Öyle anlaşılıyor ki, biz konuşmadıkça, efendiliğimizle sustukça bizi yönetenler maalesef bizi görmüyorlar, çevre illerimiz ileri giderken biz geriye gidiyoruz. Adıyaman bir yarımada, etrafımız sularla kaplı ancak biz suya bakarak kuru tarım yapıyoruz. Bu gerçekten hepimizin içini acıtıyor. Sulama projelerinin bir an evvel hayata geçmesi ve çiftçilerimizin hayat pahalılığına ilişkin sorunların giderilmesi için siyasi görüşümüz ne olursa olsun, sorunlarımızın ortak olduğunu unutmamalıyız. Ortak akılla bir araya gelmek zorundayız. Bir sorunu dile getirmek, kimseyi suçlamak değildir. Bize verilen yetkiyi kullanmak ve bu görevi yerine getirmek zorundayız. Siz de kendi kentinizin sorunlarını muhattaplarına iletmek konusunda sorumlusunuz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA