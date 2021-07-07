TUTAP, Türkiye'nin turizm beklentisinin yüksek olduğu ülkelerde tanıtma seferberliği başlatacak
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TUTAP, Türkiye'nin turizm beklentisinin yüksek olduğu ülkelerde tanıtma seferberliği başlatacak

TUTAP, Türkiye'nin turizm beklentisinin yüksek olduğu ülkelerde tanıtma seferberliği başlatacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye'nin turizm beklentisinin yüksek olduğu ülkelerde tanıtma seferberliği başlatacaklarını bildirdi.

Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız, Türkiye'nin turizm beklentisinin yüksek olduğu ülkelerde tanıtma seferberliği başlatacaklarını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin her köşesinin ayrı bir güzelliği bulunduğunu vurguladı.

Türkiye'yi Avrupa başkentlerinde UNESCO Dünya Mirası alanları, turizm çeşitliliği, kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle tanıtacaklarını belirten Yıldız, "TUTAP olarak öncelikle turizm odaklı beklentilerimizin yoğun olduğu ülkelerde bu seferberliği başlatacağız. Konaklamada, ulaşımda, misafirperverlikte gösterdiği başarıyla marka değeri çok yüksek olan Türkiye, yakın zamanda 2019 yılında kırdığı rekorun üzerine çıkacaktır. Bunun için var gücümüzle TUTAP ailesi olarak üzerimize düşeni yapmaktayız ve yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Beypazarı ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması yönünde gayret gösterildiğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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