Tutanaksız Kapı Açtı Başına Gelmeyen Kalmadı

Sivas'ta 36 yıldır çilingir olarak çalışan Asım Topak tutanaksız olarak açmak üzere olduğu kapı yüzünden mahkemelik oldu. Yanlış beyan verdiği için kapıyı açtırmak isteyen kişiden davacı olan Topak, kapı açtırmak için dükkanına gelenlerden şahit, tutanak ve nüfus cüzdanı istemeye başladı.

Örtülüpınar Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinden çilingir olarak faaliyet gösteren 58 yaşındaki Asım Topak 2010 yılında annesiyle arası bozuk olan birinin kapısını açmaya gitti. Topak'ın kapıyı açmaya çalıştığı sırada karşı komşunun durumu görmesi üzerine kapısının açılmaya çalıştığını gören anne çilingir ustasından şikayetçi olarak dava açtı. Yalan beyan verdiği için kapıyı açtırmaya çalışan kişiden şikayetçi olan Topak mahkemenin kararıyla suçsuz bulunarak beraat etti. Yaşadıklarında ders çıkaran Topak kapı açtırmak isteyenlerden şahit, tutanak, nüfus cüzdanı, yöneticiliği şahitliği, karşı komşu şahitliği, muhtarlarda alınacak belge gibi birçok unsuru yerine getirmesini istiyor.

Kapı açtırmaya gelenlerden kimlik fotokopisi, yönetici şahitliği, karşı komşu şahitliği veya muhtardan alınacak bir belge ile tutanak tutarak kilitli kalan kapıları açtığını ifade eden Topak, "2006 yılında çıkarılan bir kanun gereği bu evrakların istenmesi zorunludur. Biz çilingir olarak bunu yapmak zorundayız. Açılacak kapı araç kapısı ise ehliyet ve ruhsat fotokopisi istiyoruz. Hırsızlıkları ve araç çalıntılarını önlemek için bu belgeleri istiyorum. Başıma gelen olayda çok iyi tanıdığım birisiyle belgesiz bir şekilde kapı açmaya giderken tutanak tutmamıştım. Bu tutanak tutmamam benim için büyük bir hataydı. Karşı komşusu çıktı ve 'ne yapıyorsunuz' dedi. Anahtarın birini kaybettiği için kapıyı açmak için geldiğimi söyledim. Öğrendiğimde ise kapıyı açmak istediğim kişinin annesi ile arasının bozuk olduğunu ve kapıların kilidini çilingir yoluyla izinsiz bir şekilde açtırmak istediğini anladım. Bu şartlar altında ben o kapıyı açmış olsam suçlu benim. Ama karşımdakinin yalan beyanından dolayı ben ondan şikayetçi oldum. Mahkeme süreci bir süre devam etti. ve ben aklandım buda bana büyük bir ders oldu. O günden bu güne kadar da sürekli tutanak tutarım tutmadan da kapı açmam." dedi.

Tutanak istediğinde bazı insanların dükkanı terk ettiğini anlatan Topak istediği belgelerin duyanların şaşırdığını ifade ederek şunları söyledi.

"Tutanak istediğimi söylediğimde gerçekçi olanlar sorun yaratmıyor. Karşıdan fotokopi çektirip geliyorlar. Ama gerçekçi olmayanlar 'tamam usta' deyip çıkıp gidiyorlar. İlk defa böyle bir durumla karşılaşanların bir çoğu garipsiyor ve şaşırıyor. Bu durumun hassasiyetini anlattığımda ise bana teşekkür ediyorlar. İşin gerçeği bu ve bunu yapmak zorundayız. Benim meslek arkadaşlarımda bu duruma uyarsa sevinirim. Hırsızlık yapan bir kişi 3 yıl ceza alıyorsa biz çilingirler 1 buçuk katı ceza alıyoruz. Hiç yoktan insanlar arasında ismin lekeleniyor. Bu işlemleri yaparsan kanun nezlinde kendini aklamış oluyor ve sırtından yükü atmış oluyorsun. Bunu yaptığın zaman hırsızlık için gelen zaten kaçacaktır." - SİVAS