Tutak'ta tipi nedeniyle mahsur kalan araç kurtarıldı
AA / Ağrı Aras Edaş - Haberler | Güncel
Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar kurtarıldı.
TUTAK, AĞRI (AA) - Kars, Ardahan ve Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar kurtarıldı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde elektrik arızasına müdahaleye giden ekipler, tipide mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, kendileri ve araçları mahsur kalan ekipler için çalışma başlattı.
Aras EDAŞ ekiplerinin tipiye rağmen kurtarılma çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.