Tutak İlçe Halk Kütüphanesi Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı
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Tutak İlçe Halk Kütüphanesi Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı

Tutak İlçe Halk Kütüphanesi Düzenlenen Törenle Hizmete Açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Valimiz Dr. Osman Varol, Protokol Üyeleri ile birlikte Tutak İlçemizde yapımı tamamlanan Tutak İlçe Halk Kütüphanesinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Valimiz Dr. Osman Varol, Protokol Üyeleri ile birlikte Tutak İlçemizde yapımı tamamlanan Tutak İlçe Halk Kütüphanesinin Açılış Töreni'ne katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören halk oyunları gösterisi ve Protokol konuşmaları ile sürdü.

Protokol konuşmalarının ardından, tefriş ve donatı faaliyetleri tamamlanan, toplantı ve okuma salonları, idari birim, mutfak ve bekleme alanlarından oluşan ve 5 binin üzerinde kitaba ev sahipliği yapan Tutak İlçe Halk Kütüphanesinin açılışı ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olması temennisi ile gerçekleştirildi.

Zamanı ve mekanı en kısa şekilde katetmemize olanak sağlayan kitapların bizi biz yapan, değerlerimize bağlayan en önemli bilgi kaynağı olduğunu belirten Vali Varol, kütüphanemizin ilçemize değer kattığını ifade ederek incelemelerde bulundu.

Tören'e Vali Varol'un yanı sıra, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İçişler Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür V. Ali Odabaş ile Protokol Üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: Habermetre

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