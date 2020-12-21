Tut'un dut meyvesi coğrafi işaret aldı
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Tut'un dut meyvesi coğrafi işaret aldı

21.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:18
Tut'un dut meyvesi coğrafi işaret aldı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetiştirilen dut meyvesi coğrafi işaret aldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yetiştirilen dut meyvesi coğrafi işaret aldı.

Tut Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonrası Tut'un dut meyvesi coğrafi işaret aldı. 19 Eylül 2019 tarihinde yapılan başvuru yaklaşık 15 ay sonra sonuçlandı.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendine has iklimi toprağı ve gölgede file vasıtasıyla kurutulmasıyla özgünleşen Tut ilçesinin dut meyvesi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret verildi. Valimizin katılımı ile gerçekleştireceğimiz hasat zamanında bunu geniş kitlelere duyurusunu yapacağız" dedi.

'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Tut ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 dekarlık alanda dut yetiştiriliyor. Tut ilçesi, Türkiye'de dut yetiştirilen alan bakımından 2., ürün bakımından ise 4. sırada bulunuyor. İlçe ekonomisinin büyük bir bölümünü dut meyve yetiştiriciliği oluşturuyor. - ADIYAMAN

Tut'un dut meyvesi coğrafi işaret aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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