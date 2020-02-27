Tut'ta otluk alanda yangın çıktı
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Tut'ta otluk alanda yangın çıktı

Adıyaman'ın Tut ilçesi Çanakçı Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.

27.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:55
Tut'ta otluk alanda yangın çıktı

'ın ilçesi Mevkiinde bilinmeyen bir nedenden dolayı otluk ve çalılık alanda yangın çıktı.


Çanakçı Mevkiinde ki Karakaya bölgesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuşan otluk alandaki çalılıklar tutuştu. Çalılık ve örtü yangının olduğu bölgeye ulaşmak için Tut Belediyesi itfaiye ekipleri hareket etti.


Yol ulaşımının olmamasından dolayı araçtan inen itfaiye personeli yangın yerine yaya ulaşarak, araç gereçlerle yangını söndürmeye başladı. Yaklaşık yarım saat süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının neden çıktığı ile soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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