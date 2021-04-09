Tut'ta korona virüs toplantısı
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Tut'ta korona virüs toplantısı

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Tut'ta korona virüs toplantısı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarından dolayı toplantı düzenlendi.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarından dolayı toplantı düzenlendi.

Tut ilçesi Kaşlıca köyü ve merkez Salah mahallesi artan karantina vakalarından dolayı karantinaya alındı.

Tut Kaymakamı Muhammet Tugay başkanlığında pandemi toplantısı yapıldı. Toplantıda sivil toplum kuruluşlarına, ilçe parti başkanlarına ve ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapıldı.

Kaymakam Muhammet Tugay'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Fatih Küpçü, İlçe Emniyet Amiri Ömer Sağer, Hastane Başhekim Mehmet Akatay, İlçe Yazı İşleri Müdürü Abuzer kahraman ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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