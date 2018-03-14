Tut Polisi 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

Adıyaman'ın Tut ilçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan ile polis memurları, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Tut Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Kadir Ferhat'ı ziyaret etti.

Sıcak sohbet havasında gerçekleştirilen ziyarette, Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla böyle Başhekim Dr. Kadir Fırat ile bir araya geldiklerini söyledi.

Emniyet Amiri Karaoğlan, "Gece ve gündüz demeden yağmur, çamur demeden ülkemizde çalışan bir sağlık çalışanı ordusu var. Başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık hizmetinde katkıda bulunan bütün arkadaşlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Kadir Ferhat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm sağlık çalışanları adına teşekkür etti. İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan son olarak hastanenin acil servisini gezerek burada çalışan sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. - ADIYAMAN