Tut ilçesinin adını aldığı dutta hasat telaşı yaşanıyor
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Tut ilçesinin adını aldığı dutta hasat telaşı yaşanıyor

Yeşillikler beldesi olarak da bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Adıyaman'ın Tut ilçesinde, hasat telaşı başladı.

Tut ilçesinin adını aldığı dutta hasat telaşı yaşanıyor
11.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:46

Yeşillikler beldesi olarak da bilinen ve ismini dut meyvesinden alan Adıyaman'ın Tut ilçesinde, hasat telaşı başladı.

İlçenin en önemli gelir kaynağı olan beyaz dutun yanında son yıllarda kara dut ve urmu dut yetiştiriciliği de arttı. Binlerce ağaçtan silkelenerek bez parçaları üzerine dökülen dutlar, özenle toplanıp temizleniyor.

Daha çok pekmez yapımında tercih edilen dutlar, ezilerek kazanlarda kaynatılıp şerbete dönüştürülüyor.

Dut şerbeti de süzülerek alüminyum tepsilerde güneşe bırakılarak pekmez elde ediliyor. Dut pekmezleri daha sonra paketlenerek yurt içi ve yurt dışında satışa sunuluyor.

Bazı üreticiler de dutu kurutarak tüketicilerin beğenisine sunuyor.

"İyi bir hasat mevsimi geçiriyoruz"

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ismini dut meyvesinden alan ilçede heyecanlı günler yaşandığını söyledi.

Çiftçilerin büyük emeklerle yetiştirdiği ağaçlardan ürün aldığını anlatan Kızılgüneş, "İyi bir hasat mevsimi geçiriyoruz. İnşallah daha da bereketli olur. Dut meyvesi ilçe halkı için önemli gelir kaynağı. Biz de kaymakamlık olarak çiftçilerimizin yanındayız. Çeşitli projelerle meyvenin katma değer nitelik ve nicelik açısından ilçemizin gelişmesini destekliyoruz." dedi.

Kızılgüneş, herkesi Tut ilçesini görmeye davet ederek, "Buraya gelen ziyaretçilerin dut meyvesini dalından koparıp tadına bakmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle yerli turistleri ilçemize bekliyoruz." diye konuştu.

"Yaklaşık 6 bin ton verim bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas da dut yetiştiriciliğinde hem üretim hem de alan bakımından ikinci sırada olduklarını belirtti.

Adıyaman'da büyük çoğunluğu Tut ilçesinde olmak üzere 2 bin 260 dekar alanda dut yetiştiriciliğinin yapıldığını aktaran Kıyas, şunları kaydetti:

"Yılda yaklaşık 5 bin 700 ton dut üretimi yapılıyor. Dut ve pekmez üretimini finansal olarak destekleyerek meyvenin katma değerine destek oluyoruz. Çiftçilerimizin Türkiye'deki pazarlara daha iyi girmesi konusunda her türlü desteğimizi sağlayacağız. Bu yıl da verimin iyi olacağını düşünüyoruz. Dut meyvesinden yaklaşık 6 bin ton verim bekliyoruz."

Çiftçi Cemal Avcı ise ilçenin konumunun da etkisiyle dut meyvesinin daha farklı bir lezzete sahip olduğunu dile getirerek, "Dut pekmezinin üretimi yapıyoruz, bunun yanı sıra lokum ve cezeryede de dut ve dut özü kullanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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