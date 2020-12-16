Tut ilçesini sis kapladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tut ilçesini sis kapladı

16.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:43
Tut ilçesini sis kapladı

Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman'ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Geceden itibaren etkili olan ve Adıyaman'ın Tut ilçesini kaplayan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Gün boyu süren yağmurun ardından gece etkili olmaya başlayan sis sabahın ilk ışıkları ile birlikte etkisini daha fazla gösterdi. Tut ilçesini kaplayan sis, ilçeye girişte görüş mesafesini düşürdü. İlçe merkezi ve ilçenin kuzeyindeki dağlık bölge sis içerisinde kaldı.

İlçede sürücüler araçların sis lambasını yakarak yavaş ilerledi. - ADIYAMAN

Tut ilçesini sis kapladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı
Kahta ilçesini sis etkisi altına aldı
- Şırnak'ta yosunlar dağları kapladı
- Şırnak'ta yosunlar dağları kapladı
Sis bulutu ve kırağı tutan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu
Sis bulutu ve kırağı tutan ağaçlar, güzel görüntüler oluşturdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Defne Samyeli Hakan Taşıyan Farah Zeynep Abdullah
Spor Neymar Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Ankara Samsun Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tut ilçesini sis kapladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:48:12. #1.14#
title