Tut İlçesinde Asayiş
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Tut ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tut İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler, yaptıkları uygulamada, kamyonetin kasasına gizlenmiş ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili olarak sürücü A.B. gözaltına alındı.