Tut ilçesi 2021'de doğalgaza kavuşacak
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Tut ilçesi 2021'de doğalgaza kavuşacak

28.10.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:11
Tut ilçesi 2021'de doğalgaza kavuşacak

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçeye doğal gazın gelmesi için temaslarını sıklaştırdı.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, ilçeye doğal gazın gelmesi için temaslarını sıklaştırdı.

Tut ilçe halkının yıllardır hayalini kurduğu doğalgaz sorununun çözümü için Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın da desteğiyle çalışmaların 2021'de programa alınması yönünde söz aldığını açıkladı.

Tut'un sorunlarının her zaman takipçisi olan ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışı getiren Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Akmercan Doğalgaz Genel Müdürü Yunus Kesgin'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz yıl Ankara'da CHP Adıyaman Milletvekili Abdurahman Tutdere, ilçenin doğalgaz talebini ilgili kurum ve kuruluşlara ileterek söz alan Kılıç, verilen sözlerin takipçisi olmaya devam ediyor.

Tut'a doğalgaz getirilmesi için girişimlerini sürdüren Başkan Kılıç bu kez de AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın desteğiyle, Akmercan Doğalgaz Genel Müdürü Yunus Kesgin'i ziyaret ederek, yıllardır yaşadıkları sorunu bir kez daha aktardı.

Doğalgaz altyapısının olmamasından dolayı, ilçenin gelişiminin de sekteye uğradığına vurgu yapan Kılıç, bu mağduriyetin artık sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Başkan Kılıç'ın talebini haklı bulan Yunus Kesgin de, doğalgaz hattının bir planlama dahilinde gittiğini belirterek, Tut'un 2021 programına alınması yönünde, çalışma başlatacaklarının sözünü verdi.

Başkan Mehmet Kılıç, "Doğalgaz, Tut için çok önemli bir sorun ve bu siyaset üstü bir meseledir. CHP ve AK Parti gerektiğinde halka hizmet noktasında bir araya gelebilir. Tut'a doğalgaz getirilmesi konusunda bu birlikteliği sağlamayı başardık. Eğer Tut'a bir hizmet gelecekse, zaten bunun partisi-siyaseti olamaz. Nitekim, AK Parti Milletvekilimiz Ahmet Aydın aynı düşünceden hareketle bizlere yardımcı oldu. Geçtiğimiz yıl da CHP'li Milletvekilimiz Abdurahman Tutdere'nin gayretleri olmuştu. Sonuçta, kazanan Tut halkımız olacak. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Desteklerinden dolayı Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın'a ve Akmercan Doğalgaz Genel Müdürümüz Yunus Kesgin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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