Tut İlçe Müftülüğü Gül Dağıttı

Adıyaman'ın Tut İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara gül dağıtıldı.

Tut İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle İlçe Müftüsü Hasan Bayar ve müftülük personeli esnafları ziyaret ederek, gül takdim etti.

Esnafların Mevlid-i Nebi Haftasını kutlayan İlçe Müftüsü Hasan Bayar yaptığı açıklamada, "Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenleyerek Peygamber Efendimizin doğumunu hatırlatmak ve vatandaşlarımıza gül hediye etmek istedik. Hediyemizi alan insanlar çok mutlu olduklarını dile getirdi. Mevlid-i Nebi Haftası tüm insanlığa hayırlar getirir inşallah" diye konuştu. - ADIYAMAN