Tut İlçe karayoluna bariyerli önlem

Karayolları ekipleri tarafından 14 kilometrelik Tut İlçe Karayolunda ihtiyaç olan yerlere bariyer yerleştirildi.

Adıyaman Gölbaşı Karayolu üzerinden Tut İlçesine ayrılan 14 kilometrelik yolun tamamlanan kısmında ekipler bariyer yerleştirdi. Viraj ve engebeli olan karayolunda olası trafik kazalarında can kaybı yaşanmaması için bazı bölgelere bariyerler yapıldı.

Daha önceki yıllarda çok sayıda kazanın meydana geldiği karayolunun yenilenmesi ve mesafenin kısalmasının ardından Karayolları ekipleri tarafından bayram öncesinde bariyer yapıldı.

Sürücüler yapılan bariyerlerin kazaların ölümlü ve yaralamalı olması noktasında önemli oranda azaltacağını belirterek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA