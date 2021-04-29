Tut Elimi Derneğinden, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye ramazan yardımı
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Tut Elimi Derneğinden, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye ramazan yardımı

Tut Elimi Derneğinden, ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneğinin Türkiye temsilciliği, İyilik Hareketi Projesi kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye gıda alışverişi yapabilecekleri içerisinde 100 lira olan kart dağıttı.

Merkezi İsviçre'de bulunan Tut Elimi Derneğinin Türkiye temsilciliği, İyilik Hareketi Projesi kapsamında Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 3 bin kişiye gıda alışverişi yapabilecekleri içerisinde 100 lira olan kart dağıttı.

Derneğin Türkiye temsilciliği gönüllüsü Turgut Tunç, AA muhabirine, ramazanın bereketini paylaşmak için Hatay'a gittiklerini söyledi.

Ramazanda, Reyhanlı'daki Türk ve Suriyeli 3 bin kişiye gıda alışverişi yapabilecekleri, içerisinde 100 lira bulunan kart dağıttıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde zor durumdaki ailelere yardım ulaştırmayı amaçladık. Bugün Reyhanlı'da hayırseverlerin bağışlarıyla alınan kartları ailelerimize dağıttık. Emeği olanlara teşekkür ederiz. Dernek olarak ramazanda İyilik Hareketi Projesi'ni hayata geçirdik, bu kapsamda Türkiye, Arnavutluk, Bangladeş, Nijer, Çad, Endonezya, Kamerun, Burkina Faso, Togo, Tanzanya ve Filipinler'deki 100 bin kişiye de gıda, nakdi yardım, temizlik ürünleri, iftar ve sahur ikramları ile çeşitli yardımlar yapıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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