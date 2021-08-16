Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı
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Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı

Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye ekipleri tarafından mezarlığın bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde belediye ekipleri tarafından mezarlığın bakım ve onarımı gerçekleştirildi.

Tut ilçe mezarlığında bulunan namazgah bölümü boyanarak çatısı onarıldı. Mezarlık içerisindeki toprak yol ise kilitli taş döşendi.

Başkan Mehmet Kılınç, cenaze namazlarının kılındığı ve insanların vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret etmek için sık sık uğradığı mezarlıkta ki çalışmaların sona erdiğini belirtti.

Başkan Kılınç, "Mezarlık girişinden orta bölüme kadar kilit taş döşemesi yapılarak, diğer bölümler bakım ve onarımdan geçirildi" diye konuştu. - ADIYAMAN

Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı
Tut Belediyesi mezarlıkta bakım yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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