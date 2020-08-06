Tut Belediyesi çöp konteynerlerini dezenfekte etti Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi, ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Adıyaman'ın Tut İlçe Belediyesi, ilçe genelindeki tüm çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Tut Belediyesi temizlik işleri ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerini temizleyerek, dezenfekte etti. Ekipler, ilçedeki tüm konteynerleri kamyon ile toplayarak kırsal bir bölgede yıkayıp, dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, rutin olarak yapılan çöp konteyneri temizliğinin korona virüs tedbirleri kapsamında sıklaştırıldığını belirterek, halkın sağlığının her şeyden önce geldiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA