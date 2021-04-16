TUSKON davasında İsmail Hakkı Kısacık'a 3 yıl 9 ay hapis cezası

Ahmet YEŞİLMEN/ , Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ahmet YEŞİLMEN/ , Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütünün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu davadan, Taha Holding'in sahibi İsmail Hakkı Kısacık'ın dava dosyası ayrılmıştı. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ve avukatı ile müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Mahkeme heyeti İsmail Hakkı Kısacık'ı 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı