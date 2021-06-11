TUSKON ana davasında ceza yağdı
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TUSKON ana davasında ceza yağdı

TUSKON ana davasında ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması TUSKON'a açılan ana davada karar açıklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanması TUSKON'a açılan ana davada karar açıklandı. 6 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı TUSKON ana davasında karar açıklandı. Sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, İlhan Karagöz, Salih Zeki, Zeynep Meral ve Arzu Üre, "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyaları ayrılırken, 9 kişiye, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım' suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezası verildi. 1 kişi yine 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber yardım' suçundan 2 yıl 6 ay, etkin pişmanlıktan yararlanan 1 kişi 1 yıl 6 ay 22 gün ceza alırken 14 kişi beraat etti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Rızanur Meral ve Mustafa Muhammet Günay'ın "Meclisi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar hapis, "özel belgede sahtecilik" suçundan ise 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. 86 sanık hakkında açılan davada, işadamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün aralarında bulunduğu birçok sanığın dosyası ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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