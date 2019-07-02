Tusk, Von der Leyen'i önerdi

BRÜKSEL zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor. AB Komisyon Başkanlığı için Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını seçim kampanyası yapan muhafazakar partilerin adayı Manfred Weber'e Fransa karşı çıkınca Hollandalı Frans Timmermans üzerinde uzlaşma istendi. Ancak Timmersman'a da Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya kesinlikle karşı çıktı. AB Komisyonu Başkanlığı için şimdi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bulgar Kristalina Georgiewa ve AB'nin Rekabet Komiseri Margrethe Vestager'in ismi geçiyor. Donald Tusk da Von der Leyen'i bu koltuk için önerdi. Zirvede güçlü bir dirençle karşılaşan Almanya Başbakanı Merkel, liderleri uzlaşmaya çağırdı.

SKA KELLER DE ADAY OLDU

Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde listebaşı adayı Ska Keller de yarışa katıldı ve Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimine aday olduğunu açıkladı. Yeşiller, AB'de kimin hangi koltuğa oturacağına AB hükümet ve devlet başkanlarının karar vermesine karşı çıktı ve uygulamayı eleştirdi. Yeşillerli Sven Giegold, bunun Avrupa Parlamentosu'na bir müdahale olduğunu söyledi ve kararı Avrupa Parlamentosu'nun vermesini istedi.