Tusk'tan Trump'a Uyarı: "Dostlarınızın Kıymetini Bilin, Neticede Çok Fazla Dostunuz Yok"

Tusk'tan Trump'a Uyarı: "Dostlarınızın Kıymetini Bilin, Neticede Çok Fazla Dostunuz Yok"

- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un açıklaması AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB-NATO iş birliğine dair ortak bildiri" imzaladı.

- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un açıklaması AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "AB-NATO iş birliğine dair ortak bildiri" imzaladı. Tören sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben, "Dostlarınızın kıymetini bilin, neticede çok fazla dostunuz yok." dedi.

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