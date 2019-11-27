Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu
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Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.

27.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:11
Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu

(AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.


Tusk; Trump'ın İngiltere'nin ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını, AB'ye ticarette 'düşman' muamelesi yaptığını ve transatlantik savunma birliği olan NATO'nun değerini sorguladığını hatırlatarak AB'ye karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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