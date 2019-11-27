Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu

27.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:11

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.



Tusk; Trump'ın İngiltere'nin ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını, AB'ye ticarette 'düşman' muamelesi yaptığını ve transatlantik savunma birliği olan NATO'nun değerini sorguladığını hatırlatarak AB'ye karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle