Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu
Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.
Tusk; Trump'ın İngiltere'nin ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını, AB'ye ticarette 'düşman' muamelesi yaptığını ve transatlantik savunma birliği olan NATO'nun değerini sorguladığını hatırlatarak AB'ye karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle