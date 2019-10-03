Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık

Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.

03.10.2019 19:16
Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.


Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'e ilişkin İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile iki telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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