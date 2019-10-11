Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.

11.10.2019 12:13
Tusk: bugün bir taslak sunulmazsa brexit anlaşması olmayacak

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a, ülkesinin gün sonuna dek bir anlaşma taslağı sunmaması halinde Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden bir anlaşma olmadan ayrılacağını söylediğini belirtti.

Tusk, Johnson'ın, kendisiyle Perşembe günü görüşen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı yineleyerek, "işleyebilecek" bir çözüm sunacağını söylediğini ekledi.


Kaynak: DHA
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