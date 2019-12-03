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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli

TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.

03.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:00
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi kokteyli

TÜSİAD, yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde kokteyl düzenledi.

Marriott Hotel'de düzenlenen kokteyle, Cumhurbaşkanlığı Üyesi , CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, bürokratlar, milletvekilleri, iş insanları, STK temsilcileri, büyükelçiler, ve diğer davetliler katıldı.

Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan karşıladı.

Kaynak: AA
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