TÜSİAD Yönetim Kurulu ABD'de temaslarda bulunuyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu ABD'de temaslarda bulunuyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
TÜSİAD Yönetim Kurulu ABD'de temaslarda bulunuyor

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, ABD temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya geliyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, ABD temasları çerçevesinde Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla bir araya geliyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyeti, dün başlayıp bugün süren ABD temasları çerçevesinde, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği yetkilileri, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve düşünce kuruluşu uzmanlarıyla buluşuyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyette Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Ebiçlioğlu, İrem Oral Kayacık, Önder Sezgi, Can Yücaoğlu ve TÜSİAD Washington Temsilcisi Barış Ornarlı yer alıyor.

Görüşmelerde, Türk-Amerikan ilişkilerinin iyileştirilmesi ve ekonomik bağların güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulacak. TÜSİAD'ın kamuoyu ile paylaştığı "Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa: İnsan, Bilim, Kurumlar" raporu da temaslarda paylaşılacak.

Türkiye'nin otomotiv sektörü 'çip krizi'ne rağmen geçen yılki ihracat rakamlarını aştı

Türkiye'nin otomotiv sektörü "çip krizi"ne rağmen geçen yılki ihracat rakamlarını aştı

 Kilosu 25 kuruşa kadar düştü! Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

Kilosu 25 kuruşa kadar düştü! Kasanın fiyatı içindeki limonu geçti

 Son dakika haberi... Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı

Son dakika haberi... Emisyon skandalında Türkiye'de ilk karar çıktı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title