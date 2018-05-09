Tüsiad ve Esmt "4. Sanayi Devrimi" İş Birliği

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Avrupa Teknoloji ve Yönetimleri Okulunun (ESMT) iş birliği çerçevesinde düzenlenen eğitim çalışmalarıyla, iş gücünün "4. Sanayi Devrimi"ne uyum sağlaması hedefleniyor.

TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, "4. Sanayi Devrimi"nin üretim süreçlerinin dijitalleşmesinin ötesinde, üretim modellerinden organizasyonel yapılara, iş yapış biçimlerinden sosyal hayatlara kadar birçok alanda büyük değişiklikler yarattığı belirtildi. Dijital teknolojilerin ülkelere daha hızlı ve kaliteli bir büyüme gücü sağladığına işaret edilen açıklamada, sanayinin dijital dönüşümünün de Türkiye'nin yeni kalkınma hikayesinin merkezinde görüldüğü bildirildi.

"4. Sanayi Devrimi"nin "yeniden eğitim" kavramını da beraberinde getirdiğine dikkati çekilen açıklamada, sanayide dijital dönüşümün temel taşlarından insan kaynağının dönüşüme ayak uydurmasını mümkün kılacak "yeniden eğitim" kavramının çok önemsendiği vurgulandı. Bu nedenle 2016 yılında Berlin merkezli Avrupa Teknoloji ve Yönetimleri Okulu ile sanayide dijital dönüşüm konusunda iş birliği yapıldığı ve eğitimlerin ilk modülünün de geçen yıl başladığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Etkinliklerin ikinci modülünü ise 2-3 Mayıs 2018 tarihlerinde atölye çalışmalarıyla zenginleştirilmiş yönetici programı formatında İstanbul'da gerçekleştirdik. Dr. Oliver Krause and Dr. Karl Michal Henneking tarafından tasarlanan ikinci modül, TÜSİAD üyesi şirket temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. İki günlük programda dijital dünyada liderlik, şirketlerin dijital dönüşüm konusunda etkili stratejiler ve yol haritaları oluşturmaları için gerekenler, değişen şirket kültürü gibi konular ele alındı. Atölye çalışmalarında ise katılımcılar şirketleri ve sektörleri üzerinden dijital dönüşüm stratejilerini değerlendirdi. Program katılımcıların atölye çalışmalarını sundukları panel ile sona erdi."