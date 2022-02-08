TÜSİAD ve Deloitte Digital'den e-ticaret raporu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaretin oluşturduğunu belirterek, "Bu çerçevede e-ticaret ile ilgili atacağımız adımlarda amacımız, marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmak olmalı." ifadesini kullandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD ve Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "E-ticaretin Öne Çıkan Başarısı, Tüketici Davranışlarında Değişim ve Dijitalleşme 2022" raporu, düzenlenen çevrim içi toplantıda tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Kaslowski, son 2 yılın; pandemi şartlarıyla hizmet sektörünün yeniden şekillendiği ve e-ticaretin de çok hızla büyüdüğü, şirketlerin her gün yeni çözümler üreterek yeni stratejiler geliştirdiği bir dönem olduğunu belirtti.

Kaslowski, "Yüzde 70'i geçen bireysel internet penetrasyonu, mobil genişbant aboneliklerindeki artış ve coğrafi konumun getirdiği bölgesel olabilme avantajımız e-ticarette ulusal ve uluslararası anlamda önümüzü açan belli başlı unsurları oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Dijital ekonominin önemli bir boyutunu e-ticaretin oluşturduğunu belirten Kaslowski, "Bu çerçevede e-ticaret ile ilgili atacağımız adımlarda amacımız, marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmak olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Güvenli, hızlı, kesintisiz ve dolayısıyla yüksek kaliteli dijital altyapı ihtiyacı artıyor"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim de sektörün sahip olduğu potansiyel göz önüne alındığında, e-ticaretin gerek küresel ticaret hacmi gerekse yarattığı katma değer ve erişilen yeni pazarlar sayesinde dijital ekonominin önemli bir unsurunu oluşturduğunu vurguladı.

Sevim, uzaktan çalışma ve uzaktan ticaret ile gelir dağılımının tüm Anadolu'ya yayıldığını, coğrafyadan bağımsız olarak gelir adaleti sağlandığını belirterek, "Veri merkezlerine ve bulut bilişim gibi altyapılara gerekli yatırımlarının yapılması ve bu alanda ihtiyaç duyulan yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi önem kazanıyor. Güvenli, hızlı, kesintisiz ve dolayısıyla yüksek kaliteli dijital altyapı ihtiyacı artıyor." ifadelerini kullandı.

"e-ticaret, dijital değişimin en görünür ve dönüştürücü alanı olarak karşımıza çıkıyor"

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl ise e-ticaretin dijital değişimin en görünür ve dönüştürücü alanı olduğunu, bu etkinin şirketlerin teknolojinin olanaklarını kullanarak stratejilerini, operasyonlarını ve insan kaynaklarını da yeniden belirlemeleri konusunda itici bir güç oluşturduğunu vurguladı.

Göl, "Raporumuzda da vurgusunu yapmış olduğumuz gibi e-ticaretin dijital kanallardan gelen ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırımın payı, e-ticaret stratejisinin net ve anlaşılır olması, yetkinlik-olgunluk düzeyi ile ilgili değerlendirmeleri göz önüne aldığımızda; e-ticaretin çok hızlı bir gelişim gösterdiğini ve daha da gelişim potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD eTicaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı da e-ticaret sektörünün uzun yıllardır büyümesini hız kesmeden sürdürdüğünü, dünyada son 5 yılda katlanarak büyüyen e-ticaret hacminin, pandemiyle beklentilerin üzerine çıkarak rekor düzeylere ulaştığını aktardı.

Kantarcı, salgının getirdiği zorlukların alışkanlıklar üzerinde etkili olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Online alışveriş, bir tercih olmaktan çıkıp çözüm noktası haline gelince tüketici ve işletmeler tarafındaki ön yargıların büyük ölçüde kırıldığına şahit olduk. Böylece e-ticaretin sunduğu avantajlar çok daha geniş bir kitleyle buluşmaya başladı. Önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin yakaladığı ivme sayesinde daha çeşitli ve zengin bir e-ticaret pazarımız olacağına, yaşanan değişimleri kalıcı olarak görmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Yıllar içinde sektörümüzün en değerli kaynaklarından biri haline gelen raporumuzun yeni versiyonunu sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."