Tüsiad, "Tv Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" Projesini Tanıtacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), TV dizilerinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun şekilde konumlanmasını desteklemek amacıyla başlattığı "TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesini kamuoyuna tanıtacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, projenin, 5 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek toplantı ile

kamuoyuna tanıtılacağı bildirildi.

Açıklamada, TÜSİAD'ın, ülkede kadın-erkek eşitliğini demokratik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğü belirtilerek, TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında, kadınların eğitim, çalışma hayatı ve karar alma mekanizmalarına katılımı ve şiddetten korunması gibi toplumsal dönüşüm alanlarında çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

TÜSİAD'ın, bu çalışmaların bir devamı olarak, toplumu etkileme gücü yüksek olan TV dizilerinde kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun şekilde konumlanmasını desteklemek amacıyla geçen yıl "TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi başlattığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Koç Holding'in ana destekçi olduğu proje kapsamında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Mevcut Durum Araştırması" hazırlandığı, konunun ayrıca sektörün paydaşları olarak reklam verenler, yapımcılar, senaristler, yönetmenler ve oyuncuların katılımıyla düzenlenen bir çalıştayda ele alındığı kaydedildi.

Sürdürülen çalışmaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yaklaşırken kamuoyuna tanıtılacağı belirtilen açıklamada, etkinliğe TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Oya Ünlü Kızıl'ın katılacağı bildirildi.

Etkinlikte, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İrem İnceoğlu ve Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Elif Akçalı tarafından "TV Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Mevcut Durum" konulu araştırmanın sunumunun gerçekleştirileceği de bildirildi.