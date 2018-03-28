Tüsiad "Sıçrama Yapan Şirketler" Raporunu Açıklayacak

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) KOBİ Çalışma Grubu etkinlikleri kapsamında, Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu tarafından hazırlanan "Sıçrama Yapan Şirketler" raporu kamuoyuna tanıtılacak.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre rapor, hızla büyüyerek bir üst ölçeğe geçmiş işletmelerin büyüme, verimlilik ve ihracat göstergelerine odaklanıyor.

TÜSİAD Genel Merkezi'nde 3 Nisan Salı günü gerçekleşecek toplantının açılış konuşmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından "Sıçrama Yapan Şirketler" rapor sunumunun gerçekleşeceği toplantıda, rapordaki mikro ekonomik analizler ile Türkiye'deki ekonomik ve sektörel politika ve uygulamalar temelinde bir değerlendirme oturumu düzenlenecek. - İstanbul