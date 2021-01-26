TÜSİAD PARKUR Heyeti Ankara'da çevrim içi temaslarda bulundu
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TÜSİAD PARKUR Heyeti Ankara'da çevrim içi temaslarda bulundu

26.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:00
TÜSİAD PARKUR Heyeti Ankara'da çevrim içi temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi eş başkanlığında TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti Ankara'da çevrim içi temaslar gerçekleştirdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Önder Sezgi eş başkanlığında TÜSİAD PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler) Heyeti Ankara'da çevrim içi temaslar gerçekleştirdi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, heyet, sırasıyla 20 Ocak'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 21 Ocak'ta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve 22 Ocak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çevrim içi temaslarda bulundu.

Bakan Selçuk ile gerçekleştirilen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde İstihdamı korumaya yönelik öncelikli tedbirler; orta ve uzun vadede işgücü piyasası dinamikleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında istişareler gerçekleştirildi.

Bakan Pekcan ile gerçekleştirilen toplantıda, küresel tedarik zinciri, dijital dönüşüm, Avrupa yeşil mutabakatı, dış ticaret politikası ve gümrükler, fikri mülkiyet hakları, ticari sırlar ve ürün güvenliği konuları ele alındı.

Bakan Varank ile gerçekleştirilen toplantıda ise TÜSİAD SD2 Programı kapsamında yapılan çalışmalar, tarım ve gıda sektörü, küresel tedarik zinciri, dijital dönüşüm, girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji standartları, fikri mülkiyet hakları, Avrupa yeşil mutabakatı, düşük karbonlu ve kaynak verimli kalkınma konularında istişareler gerçekleştirildi.

TÜSİAD PARKUR kapsamında düzenlenen toplantılarda ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut öneriler sunulurken, reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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