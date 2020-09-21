TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinarı 24 Eylül'de düzenlenecek.

TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak
21.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:33

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" başlıklı webinarı 24 Eylül'de düzenlenecek.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" toplantısına Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks da katılacak.

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masa Başkanı Barış Oran ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapılacak.

Açılış konuşmalarının ardından 24 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, TÜSİAD Baş Ekonomisti Zümrüt İmamoğlu'nun moderasyonunda, ekonomi ve dış politikada gelişmelerin ele alınacağı panel gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Adnan Menderes
Magazin Hazal Kaya Halil Sezai Haluk Levent Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Tamer Tuna Jimmy Durmaz Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜSİAD'ın düzenleyeceği toplantıda salgın döneminde ekonomi ele alınacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 13:37:33. #1.14#
title