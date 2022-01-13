TÜSİAD'ın "Dijital Türkiye Konferansı"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, "Ülkemizin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisi de giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm sürecidir. Ancak dijital ve yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından bu yıl ikincisi çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve "Oyunun Kuralları Değil, Kendisi Değişti" temasıyla düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı devam ediyor.

Etkinlik kapsamında "İkiz Dönüşüm" başlıklı konuşma gerçekleştiren Koç, dijitalleşmenin, küresel ekonomik büyümeyi sağlayan en önemli faktör haline geldiğini söyledi.

Koç, "Araştırmalara göre, 2030'a kadar potansiyel verimlilik artışının yüzde 60'ı dijital teknolojilerden kaynaklanacak. Dijitalleşme, rekabetin oyun sahasını da genişletiyor, fikirleri hayata geçirirken ilk günden itibaren küresel düşünmek gerekiyor." diye konuştu.

Dijital rekabetin ülkeler arasında da artarak sürdüğünü belirten Koç, dijital dönüşümün Türkiye'nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkeleri ilgilendiren en somut yansımalarını Sanayi 4.0 dinamiğinde gördüklerini söyledi.

Koç, batının dijital teknolojilerle verimlilik artışı sağlayıp sanayi üretimini geri çağırdığı bu süreçte, sadece iş gücü maliyeti avantajıyla katma değeri yüksek yatırımları çekmenin artık mümkün olmadığını vurguladı.

"Bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanlarına ihtiyaç artacak"

Ömer Koç, araştırmaların, 2030'da dünyada 84 milyon yetişmiş insan kaynağı açığı olacağına işaret ettiğini aktararak, AB'nin 2030 hedefleri çerçevesinde 20 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı istihdam etmeyi amaçladığını kaydetti.

Bu rakamın halihazırda 8 milyon civarında olduğunu ifade eden Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefe ulaşmak için bizim gibi ülkelerin yetişmiş insanlarına yöneliyorlar. İşte bu nedenle Koç Topluluğu olarak, gerek 2016'da başladığımız dijital dönüşüm programımızın gerekse akabinde devreye aldığımız inovasyon, çevik yönetim, sıfır bazlı yaklaşım ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarımızın merkezinde insan kaynağımız bulunuyor. Çok ciddi yatırımlar yapmak suretiyle dünyanın en iyi üniversiteleri ve danışmanlık firmalarıyla iş birlikleri kurarak her seviyeden çalışma arkadaşımız için 350'den fazla eğitim ve gelişim programı yürütüyoruz."

Koç, bu süreçlerdeki öğrenimlerini başta TÜSİAD olmak üzere üyesi oldukları kuruluşlar aracılığıyla tüm paydaşlar ve kamu idaresiyle paylaşma gayretinde olduklarını belirterek, "Çünkü biliyoruz ki dijital dönüşüm bir ekosistem meselesidir. Ülke olarak geleceğe hazır olmamız gerekiyor." dedi.

"Dijital ve yeşil dönüşüm birbirinden bağımsız değil"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Koç, Türkiye'nin geleceği açısından en önemli dinamiklerden birisinin de, "giderek daha somut uluslararası taahhütlerle şekillenen yeşil dönüşüm süreci" olduğunu aktararak, dijital ve yeşil dönüşümün birbirinden bağımsız olmadığını söyledi. Koç, yeşil dönüşümü mümkün kılacak yeniliklerin önemli bölümünün dijital teknolojilere bağlı olduğunu kaydetti.

Bu süreçleri birbirini tetikleyecek ve hızlandıracak iki ana akım olarak görmeleri gerektiğini ifade eden Koç, bu konuda Yeşil Mutabakat'ı dikkatle izlediklerini, Koç Topluluğu olarak 2050 yılında karbon-nötr olma hedeflerini ortaya koyduklarını hatırlattı.

Koç, "Bu hedefe ilerlerken geliştirdiğimiz dijital yetkinliklerinden azami ölçüde istifade edecek, ülkemiz için yeni fırsat alanlarında katma değer yaratmaya odaklanacağız." dedi.

"Gençlerimizin istikballerini neden yurt dışında aradığını etraflıca düşünmeliyiz"

Ömer Koç, Türkiye'nin bu önemli dönüşümlerle şekillenen geleceğe ilerlerken atması gereken adımlara ilişkin kamu idaresinin iş örgütleri ve diğer paydaşlarla istişare ederek içini doldurduğu strateji belgelerinde önemli tespit ve hedefler bulunduğunu aktardı.

Koç, "Bu hedeflere ulaşabilmek için en temel ihtiyacımızın nitelikli insan kaynağı olduğu kanaatindeyim. Ancak sözlerime son verirken bilhassa vurgulamak isterim ki ülkemizin kısıtlı imkanlarıyla yetiştirdiği pırıl pırıl gençlerimizin giderek artan bir şekilde kazanımlarını ülkemize aktarmak yerine istikballerini yurt dışında arama gayretine düştüklerini görmek, beni hem fevkalade üzüyor hem de hat safhada endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "bütün ümidim gençliktedir" şeklindeki sözünü anımsatan Koç, gençleri anlamak ve neden kendileri açısından hiç de kolay olmayan bu yolu tercih ettikleri üzerinde etraflıca düşünmek gerektiğini söyledi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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